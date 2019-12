Fundacja Citi Handlowy:Większość Polaków przekracza planowane wydatki świąteczne

Polacy w dalszym ciągu mają problem z planowaniem, choć jest to pierwszy krok do osiągnięcia finansowej równowagi. Jedynie co czwarty planuje swoje wydatki w perspektywie półrocznej - tyle samo osób uwzględnia święta w swoim budżecie.

"Z kolei aż 73% z nas deklaruje, że świąteczne wydatki przerosły oczekiwania, a to oznacza, że kolejnych miesiącach trzeba będzie zacisnąć pasa. Co ciekawe, największy problem z wydatkami w okresie świąt mają respondenci w wieku 25-39, jedynie co piątemu z nich 'domyka się' budżet" - czytamy w komunikacie.

Wyzwanie stanowi również kontrola wydatków, bowiem prawie połowa badanych twierdzi, że kontroluje jedynie te większe, jak np. remont. Z kolei co trzeci podkreśla, że bacznie przygląda się wszystkim wydatkom, nie przekłada się to jednak na oszczędności.

"Planowanie to pierwszy krok do osiągnięcia finansowej równowagi. Niestety, jak wynika z praktyki, spora grupa Polaków nie dba nawet o kontrolę wydatków. Wielu nie widzi takiej potrzeby oraz nie rozumie, jak ogromne znaczenie ma planowanie w finansach. W efekcie w Polsce mamy bardzo niską stopę oszczędności gospodarstw domowych (2,6% wobec 11% średniej dla UE). Mówiąc krótko, bez ustawienia celu, trudno o jego realizację. Braki w edukacji odbijają się również na sferze inwestycyjnej. Jedynie 8% Polaków inwestuje pieniądze, a aż 12% uważa, że najbezpieczniejsze jest trzymanie gotówki w domu. Mamy fundamentalny problem z zaufaniem do rynku kapitałowego" - skomentował dyrektor inwestycyjny w Citi Handlowym Maciej Pietraszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Z badania wynika także, że mimo, iż dla 2/3 Polaków w święta wpisany jest element dobroczynny, to aż 37% nie podejmie w święta Bożego Narodzenia żadnych działań w tym kierunku.

"Wprawdzie aż 33% planuje przekazać na rzecz innych ubrania, zabawki, czy niepotrzebne sprzęty gospodarstwa domowego, 20% włączy się w akcję przygotowywania paczek świątecznych, a 18% przekaże środki na konkretne akcje, ale aż 37% nie planuje żadnych działań dobroczynnych w czasie świąt. Tylko 8% zaangażuje się w wolontariat" - czytamy także.

Dobrym prognostykiem jednak jest - jak wynika z badania - wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków, choć i tutaj pozostaje jeszcze duże pole do popisu.

"Prawie połowa z robi zakupy świąteczne z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć marnowania żywności. Aż 38% stara się zrobić coś z jej nadwyżkami np. podzielić się z potrzebującymi. Co piąty kupuje drzewko świąteczne z możliwością ponownego ukorzenienia (33% w grupie wiekowej 25-29 lat). Jednak tylko 11% wybiera prezenty przyjazne środowisku i komunikuje, że takich samych oczekuje dla siebie. Co znamienne, jedynie 9% deklaruje, że nie myśli o środowisku, wśród tej grupy zdecydowanie dominują mężczyźni" - podsumowano.

Badanie "Postawy Polaków wobec finansów" zostało zrealizowane w okresie sierpień - listopad 2019, na próbie 1 000 osób metodą CATI.

