Fundusz Abrisu nabył większościowy pakiet właściciela marki Apaczka

"Zgodnie z prognozami, obserwowany od dłuższego czasu wzrostowy trend wydatków na e-commerce w Polsce będzie kontynuowany. Dodatkowo, w 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa rynek otrzymał silny bodziec do rozwoju związany z dużym wzrostem zakupów online, co przełożyło się na zwiększenie jego wartości o ponad 35% rok do roku. Naszym zdaniem Apaczka świetnie wpisuje się w ten globalny trend i widzimy ogromny potencjał dalszego intensywnego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że z doświadczonym zespołem menedżerów R2G uda się zrealizować ambitny plan tej inwestycji zarówno w zakresie wzrostu organicznego, jak i potencjalnych przejęć" - powiedział partner w Abris Capital Partners Edgar Koleśnik, cytowany w komunikacie.