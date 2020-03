Fundusz Credo Ventures planuje zainwestować prawie 100 mln USD w CEE

"Z największą liczbą inwestycji i exitów, jesteśmy dziś najbardziej doświadczonym funduszem VC w regionie. Nowy fundusz z blisko 100 mln USD środków daje nam narzędzie do istotnego zwiększenia aktywności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Z uwagi na dynamicznie rosnący rynek startupów i status środkowoeuropejskiej kuźni technologicznych talentów to Polska jest dla nas dziś rynkiem inwestycyjnym pierwszego wyboru. Tu właśnie zamierzamy pokazywać naszą obecność" - powiedział partner założyciel Credo Ventures odpowiadający za Polskę Jan Habermann, cytowany w komunikacie.

Credo Ventures inwestuje w perspektywiczne spółki technologiczne, dokonujące cyfrowej rewolucji przede wszystkim w modelu biznesowym B2B. Angażuje się w spółki na etapach seed i rundy A, inwestując w nie jednorazowo do 10 mln USD. Dotychczas w ramach trzech funduszy Credo zgromadziło 180 mln USD. Obecnie, wehikuł inwestuje w ramach swojego trzeciego funduszu (Credo Stage 3, CS3), do którego w listopadzie ub.r. pozyskał 100 mln USD od inwestorów instytucjonalnych z Europy i Ameryki Północnej, a także od osób prywatnych, które zainwestowały w poprzednie fundusze Credo. Ok. 90 mln USD jest wciąż do dyspozycji zarządzających funduszu. Fundusz CS3 powstał na 10 lat, z 5-letnim horyzontem inwestycyjnym, w trakcie którego przewiduje się 30 nowych transakcji. Jednak przedstawiciele funduszu sądzą, że zostanie on całkowicie zainwestowany znacznie szybciej. Poprzednie dwa fundusze zamknęły swój okres inwestycyjny po 3 latach, podkreślono.