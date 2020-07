Fundusz Movens Capital zainwestuje 58 mln zł w polskie firmy technologiczne

Fundusz, otwarty na koinwestycje, skupia się na firmach mających swoje korzenie w Polsce, oferując finansowanie od 1 mln do 4 mln zł. Movens VC interesuje się przede wszystkim branżami fintech, martech, wsparcia dla e-commerce, logistyki, medtech, industry 4.0 i deeptech oraz sport&wellness, nie zamykając się jednak także na inne sektory. Preferowane modele biznesowe to marketplace i SaaS. Tezy inwestycyjne funduszu oparte są o wykorzystanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji do zmian w sposobie funkcjonowania dużych branż. Polski talent technologiczny wsparty dobrym finansowaniem i silnym powiązaniem z zachodnimi funduszami VC daje bowiem potencjał na budowę innowacyjnych przedsięwzięć międzynarodowych, podano w komunikacie.