Fundusze norweskie i EOG zasilą ok. 0,5 mld zł rozwój małych i średnich miast

"Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 mln euro. Podpisana 25 marca umowa na realizację Programu 'Rozwój lokalny' opiewa na sumę - 117,6 mln, z czego 15% tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy. Jest to już drugi z kolei program uruchamiany w III edycji Funduszy norweskich i EOG - 8 marca br. została podpisana umowa w sprawie realizacji Programu 'Edukacja', którego budżet wynosi 23,5 mln euro" - czytamy w komunikacie.