Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Rząd powinien dążyć do tego, by nie wzrastał udział wydatków sztywnych w budżecie, szczególnie w sytuacji, gdy gospodarka wkracza na ścieżkę stopniowego spadku tempa wzrostu, wynika z uchwały podjętej przez Gospodarczy Gabinet Cieni BCC na posiedzeniu, które odbyło się dziś w Warszawie. Zdaniem BCC, wynik budżetu państwa powinien mieścić się w przedziale od maksimum 3% PKB deficytu w okresie słabej koniunktury do 3% PKB nadwyżki w okresie dobrej koniunktury, a w latach dobrej koniunktury - rośnie relacja wydatków publicznych w stosunku do produktu krajowego brutto.