Gala nagród w Konkursie o Tytuł 'Pracodawca Godny Zaufania' odbędzie się 4 XI

"Chcemy, by nasza inicjatywa przyczyniła się do promowania dobrych wzorców. Polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać. Dobry przykład idzie z góry - wierzymy, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez przedsiębiorców będzie inspiracją dla innych firm" - powiedział prezes KIG Andrzej Arendarski, cytowany w komunikacie.