Gaming Factory nie zgadza się z decycją KNF, wyniki za I kw. opublikuje 3 VIII

2. Spółka podlega przepisom ww. Rozporządzenia od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji spółki do obrotu na GPW, tj. od 10 lipca 2020 r.

Na podstawie ww. rozporządzania przedłużono pierwotny termin o kolejne 60 dni, przy czym według stanowiska spółki Gaming Factory dotyczy to emitentów dla których obowiązywał pierwotny termin.

"Mając na uwadze stanowisko KNF spółka Gaming Factory zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r. Po publikacji ww. raportu ustaną przesłanki obecnego zawieszenia notowań. Spółka wskazuje, że odwieszenie notowań leży w gestii KNF, które zwróci się do GPW z żądaniem odwieszenia notowań akcji i praw do akcji spółki" - podsumowano w oświadczeniu.