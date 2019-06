Gaspol uruchomił terminal przeładunkowy LPG w Sędziszowie

"Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju infrastruktury przeładunkowej, poza dwoma naszymi terminalami: morskim w Gdańsku, do którego sprowadzamy surowce z rejonu Morza Północnego, i kolejowym w Małaszewiczach, gdzie przeładowujemy gaz z kierunków wschodnich. Terminal w Sędziszowie to dla nas ważna inwestycja, naturalny wkład w rozwój regionu i rynku LPG w Polsce" -