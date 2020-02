górnictwo 1 godzinę temu

Gawęda z MAP: Import węgla kamiennego spadł do 16,7 mln ton w 2019 r.

Import węgla kamiennego do Polski spadł o 2,6 mln ton r/r do 16,7 mln ton w 2019 r., poinformował wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda.