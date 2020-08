Gaz-System ma dwie umowy na prace budowlane na południowym odcinku GIPL

"Na wykonawcę robót budowlanych pierwszego zadania na odcinku GIPL Południe wybrano konsorcjum ROMGOS+TOLOS. Wybuduje ono gazociąg na trasie od Tłoczni Gazu Hołowczyce I wraz z układem włączeniowym do granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka o długości ok. 72,5 km. Wartość kontraktu wynosi ponad 171 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wykonawcą robót budowlanych na trasie zadania drugiego (ok. 84,7 km) od granicy woj. mazowieckiego w miejscowości Gnaty Soczewka do Rudka Skroda (woj. podlaskie) została firma PORR S.A. Podpisana 29 lipca umowa ma wartość ok. 244 mln zł.