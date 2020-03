Gaz-System ma pozwolenia na gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem

"Pierwsze z pozwoleń wojewody zachodniopomorskiego dotyczy 42 km odcinka od Węzła Płoty do Tłoczni Goleniów, drugie 36,5 km odcinka z Terminala Odbiorczego Konarzewo do Węzła Przesyłu Gazu Płoty. Trzecia decyzja dotyczy 4,5 km odcinka z Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie. Budowane gazociągi będą miały średnicę DN 900 oraz DN 1000" - czytamy w komunikacie.