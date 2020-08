Gaz-System ma umowy na nadzór budowy części podmorskiej Baltic Pipe

Nadzory inwestorskie będą świadczone na podstawie umów ramowych, podpisanych z trzema firmami - Brunel Energy Europe BV, Nowa People AS oraz Premier Technical Resources Ltd. Kontrakty zostały zawarte w celu sprawowania w imieniu Gaz-Systemu nadzoru nad wykonaniem prac budowlanych i instalacyjnych, prowadzonych przez Saipem Limited. Umowy gwarantują Gaz-Systemowi dostęp do inspektorów nadzoru, posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach, podkreślono.