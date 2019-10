Gaz-System oddał do użytku gazociąg Lwówek-Odolanów

"To jest moment, na który czekamy - oddajemy do użytku gazociąg, który jest częścią korytarza, który będzie gotowy za trzy lata. Jest to trasa, która zaczyna się w Norwegii a kończy na Węgrzech. Jest to korytarz, którego Baltic Pipe jest częścią. Pokazuje to, że harmonogram przedsięwzięcia realizowany jest zgodnie z planem, Gaz-System wywiązuje się ze swojego zadania" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podczas uroczystości inauguracji gazociągu.