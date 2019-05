Gazu z Rosji coraz mniej. PGNiG płaci drożej i liczy straty

Wieloletni kontrakt z Rosją kończy się w 2022 roku. Przewiduje indeksowanie cen według kursu ropy, co akurat ostatnio jest bardzo niedogodne dla PGNiG . Średnia 9-miesięczna cen ropy , na podstawie której zmienia się ceny w kontrakcie z Rosją, poszły w górę o aż jedną trzecią. I to w czasie, gdy ceny gazu na rynku mocno dołują. Na obrocie gazem grupa PGNiG straciła 121 mln zł (strata operacyjna), choć jeszcze rok temu był zarobek 133 mln zł.

- Udało się nam ograniczyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. To są wymierne efekty realizacji naszej strategii uwalniania się od jednego, monopolistycznego dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela wiarygodnych partnerów - powiedział prezes Piotr Woźniak.

"Negatywny wpływ tego czynnika udało się częściowo ograniczyć przez zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem pochodzącym z innych kierunków - przede wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) oraz gazu z Zachodu i Południa. Wolumen dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w pierwszym kwartale 2019 roku osiągnął 727 mln m.sześc. paliwa (po regazyfikacji) i był wyższy o 44 proc. niż przed rokiem. Z kolei import z Zachodu i Południa wyniósł 1,15 mld m.sześc. - ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Wolumen dostaw ze Wschodu w pierwszym kwartale 2019 r. sięgnął 1,79 mld m.sześc., a zatem był o 40 proc. mniejszy niż rok wcześniej" - wyjaśnia PGNiG.

Podsumowując, o zarabianiu na obrocie gazem PGNiG musi chwilowo zapomnieć. Skupia się za to na pobieraniu pożytków na wydobyciu i dystrybucji. Ta pierwsza działalność (wydobycie) dała 1 297 mln zł zysku EBITDA w pierwszym kwartale, czyli o 6 proc. mniej rok do roku. Dystrybucja przyniosła 580 mln zł zysku EBITDA, czyli o 24 proc. mniej rok do roku.