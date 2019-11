GDDKiA ogłosi wkrótce przetargi na drogę S3 na odcinku Świnoujście - Troszyn

"Odcinek Świnoujście - Troszyn składa się z 2 odcinków realizacyjnych objętych odrębnymi przetargami: Świnoujście-Dargobądz o długości 17 km i Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Oferty cenowe w tych przetargach powinniśmy poznać pod koniec stycznia przyszłego roku. Kryteria oceny ofert w przetargach to cena (60%), okres gwarancji (30%) i skrócenie czasu na ukończenie z 39 miesięcy do 36 miesięcy (10%). Na wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o ZRID przewidziano 10 miesięcy od daty podpisania umowy. Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.