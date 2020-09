GDDKiA planuje ogłosić przetargi o wartości ok. 10,8 mld zł do końca 2020 r.

"Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 21 odcinków nowych dróg o łącznej długości 249 km i wartości ok. 8,8 mld zł. Z tego 16 zadań z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 221,8 km i wartości ok. 7,8 mld zł oraz 5 zadań na realizację obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 35,7 km i wartości ok. 1,03 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Do 31 grudnia 2020 roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na zadania o łącznej długości 326,2 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 239,7 km i wartości ok. 9 mld zł oraz z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zadania o łącznej długości 73,6 km i wartości ok. 1,8 mld zł" - czytamy dalej.