GDDKiA planuje przetargi na przebudowy dróg o wartości 2,75 mld zł w 2021 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ub.r. przeznaczyła 252,8 mln zł na remonty dróg w ramach 111 zadań o łącznej długości 152,2 km. Bieżący rok to plany ukończenia remontów ok. 300 km dróg krajowych za łączną kwotę ok. 350 mln zł oraz 103 przetargi na rozbudowę bądź przebudowę dróg na istniejącej sieci, podała Dyrekcja. Łączny szacunkowy koszt tych inwestycji to ok. 2,75 mld zł.