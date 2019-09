GDDKiA: Przetargi na autostradę A2 Mińsk M.-Siedlce ruszą w najbliższych dniach

"Szukamy wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. Dziś do publikacji skierowaliśmy pierwsze ogłoszenie o zamówieniu, a dwa kolejne przekażemy w najbliższych dniach. Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę dotyczy ok. 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie.