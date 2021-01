GDDKiA wydała na inwestycje 18,3 mld zł w 2020 r., o 4,6 mld zł więcej r/r

"Pandemia koronawirusa nie zablokowała i nie spowolniła naszych inwestycji. Potwierdzeniem tego są wydatki GDDKiA w roku ubiegłym. W całym 2020 r. zasililiśmy branżę budowlaną kwotą ponad 18 mld zł. To o 4,6 mld złotych więcej niż w 2019 roku, gdy wydatki sięgnęły niespełna 13,8 mld zł. Na najbliższe miesiące plan jest równie ambitny. Pracujemy, aby zachować stabilność rynku" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym kwartale 2020 roku, który praktycznie w całości stanowił tzw. okres zimowy, GDDKiA wydała na inwestycje drogowe ok. 2,3 mld zł. Drugi kwartał,w którym"rozkręca się"sezon budowlany, a który w 2020 roku stał pod znakiem pandemii koronawirusa, zamknęła kwotą wydatków powyżej 4 mld zł. W trzecim i czwartym kwartale ten trend się utrzymał. Trzeci kwartał 2020 roku to wydatki na poziomie 5,1 mld zł, a czwarty kwartał to 6,8 mld zł. Dla porównania w 2019 roku w ciągu ostatnich dwóch kwartałów wypłaciła branży odpowiednio 3,4 mld zł i 5,6 mld zł, podano także.