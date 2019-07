GE Renewable Energy dostarczy turbiny o mocy 220 MW dla farmy wiatr. w Potęgowie

"GE dostarczy do farmy wiatrowej w Potęgowie 81 turbin, o mocy 2 MW każda. Obszar farmy wiatrowej został podzielony na cztery podobszary: Bięcino (gdzie trwa już instalacja pięciu turbin), Karzcino i Wrzeście, gdzie zainstalowanych zostanie 13 jednostek, a także Głuszynko (20 jednostek) i Malechowo (43 jednostki)" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy dumni z realizacji naszego pierwszego wspólnego projektu z Potegowo Mashav Sp.z o.o. To kolejny dowód naszego zaangażowania w dostarczanie energii ze źródeł odnawialnych do polskiej sieci. Energetyka wiatrowa w Polsce rozwija się dynamicznie, a tendencja ta będzie się utrzymywać, ponieważ najbliższe aukcje mocy oferują realne możliwości wsparcia Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na drodze do dekarbonizacji polskiej energetyki" - powiedział Peter Wells, prezes Dywizji Onshore Wind na Europę i Afrykę Subsaharyjską w GE Renewable Energy, cytowany w komunikacie.