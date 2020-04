Generali: Z ubezpieczenia Covid-19 skorzystało już ponad 10 tys. osób

"Bardzo nas cieszy to, że tak wielu pracodawców zainteresowanych jest zapewnieniem ochrony dla swoich pracowników. To świadczy o ich odpowiedzialności i dbałości o zespół. Potwierdza to również, że ubezpieczenie może być benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Chcemy być w tym partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie produkty, jak ostatnio wdrożone ubezpieczenie Covid-19" - powiedział prezes Generali TU Arkadiusz Wiśniewski, cytowany w komunikacie.