Genomtec pozyskał ponad 8 mln zł w IPO, planuje debiut na NC na pocz. 2021 r.

Zgodnie z warunkami oferty, pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy nabyli łącznie 730 000 akcji nowej emisji serii J, które po rejestracji będą stanowiły 8,9% w kapitale zakładowym Genomtec. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w procesie oferty publicznej był Dom Maklerski INC.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.