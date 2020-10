Genomtec rozpoczął ofertę publiczną do 730 tys. akcji, cena maksymalna 11 zł

Genomtec chce pozyskać 8 mln zł brutto z emisji akcji serii J w ramach oferty publicznej. Po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji, środki jakie będą do dyspozycji spółki wyniosą ok. 7,5 mln zł. Łącznie z otrzymanymi grantami, budżet inwestycyjny spółki do realizacji w okresie 2020 - I poł. 2022 wyniesie 17,7 mln zł, podano w komunikacie.

"Jesteśmy już na bardzo zaawansowanym etapie. Jednak teraz wchodzimy w fazę wymagającą znaczących nakładów. W ostatnim czasie NCBR wsparł nas kwotą 7 mln zł dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do analizy molekularnej, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Zaufanie takiej instytucji jest dla nas bardzo ważne. Po realizacji etapu industrializacji, będziemy mogli rozpocząć kolejny etap, czyli uruchomienie produkcji. W początkowej fazie wyprodukowana będzie partia testowa analizatora oraz wytworzenie kart reakcyjnych. Następnie czekają nas jeszcze walidacja kliniczna kolejnych paneli diagnostycznych oraz procedura uprawniające do wprowadzenia wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro do obrotu. Poszczególne etapy realizujemy we współpracy z międzynarodowym podmiotem typu CDMO. Powyższe działania mają doprowadzić do komercjalizacji rozwijanej przez nas technologii" - wskazał członek zarządu i CBO Genomtec Jarek Oleszczuk.