Genomtec złożył dokument informacyjny na GPW, planuje debiut na NC w I kw.

Flagowym rozwiązaniem spółki jest innowacyjny, mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, który działa w oparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT. Bazuje ona na sprawdzonej i uznanej technice izotermalnej amplifikacji (namnażania) materiału genetycznego (LAMP). Urządzenie mieszczące się w jednej dłoni pozwoli na precyzyjną i błyskawiczną diagnostykę genetyczną, która nie będzie musiała być przeprowadzona w laboratorium przez wykwalifikowany personel. System będzie w stanie przeprowadzić test między innymi w wykrywaniu infekcji dróg oddechowych, czy chorób przenoszonych drogą płciową nawet w 15 minut. Docelowo system Genomtec ID będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem np. gabinetach lekarskich, oddziale ratunkowym, a nawet aptece, przypomniano.

W ostatnim czasie Genomtec opracował ultraszybki test dwugenowy w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w technice RT-LAMP. Wcześniej spółka zakończyła pierwszą ofertę publiczną akcji serii J i pozyskała 8 mln zł środków z emisji, które zostaną przeznaczone na przygotowanie do komercjalizacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka prowadzi prace nad kilkoma rozwiązaniami z zakresu mobilnej diagnostyki molekularnej. Dzięki dostępowi do najwyższej klasy laboratoriów, doświadczonym diagnostom oraz światowej klasy ekspertom z dziedziny genetyki, świadczy również usługi badawcze oraz diagnostyczne dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.