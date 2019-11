genXone liczy na break-even operacyjny na przełomie 2020/2021 r. 

"Szacujemy, że break-even na poziomie operacyjnym, osiągniemy na przełomie 2020/2021. Pod koniec przyszłego roku powinniśmy mieć już pozytywne wyniki" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.

"On [break -even ] uwzględnia wyłącznie usługi, które wykonujemy i zamierzamy wprowadzić na początku przyszłego roku" - dodał.

Spółka rozpoczęła dzisiaj emisję akcji, z które planuje pozyskać 4 mln zł, a pozyskane środki planuje przeznaczyć głównie na wdrożenie innowacyjnego testu do analizy mikrobiomu jelit człowieka - Nanobiome.

"Cel oferty to wprowadzenie na rynek marki własnej Nanobiome. Wartość oferty to 4 mln zł za 17,7% kapitału, a próg emisji to 2 mln zł. Oferta zaczęła się dzisiaj, potrwa do 20 grudnia i będzie realizowana na platformie CrowdConnect" - powiedział prezes.

"Planujemy rozbudowywać markę Nanobion. Ma ona skupić się na mikrobionach w przewodzie pokarmowym, a w przyszłości również w innych obszarach jak układ oddechowy, czy skóra. Chcemy zbudować bazę danych rzędu kilkudziesięciu, czy kilkuset tysięcy indywidualnych rekordów próbek, które umożliwią nam z wykorzystaniem sztucznej inteligencji te dane wykorzystać do poprawy zdrowia Polaków" - zaznaczył prezes.

Jak poinformował Kaszuba, w II kw. br.. spółka pozyskała inwestora branżowego w postaci spółki Diagnostyka Sp. z o., największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych, posiadającej najbogatszy wybór badań laboratoryjnych, która rocznie wykonuje ponad 80 mln badań dla ponad 15 mln pacjentów.

Do końca czerwca spółka pozyskała łącznie 3,2 mln zł - emisję na 1,8 mln zł objęła Diagnostyka, resztę - dotychczasowi inwestorzy finansowi. Spółka pozyskała także 4 mln zł dotacji z NCBR i planuje złożenie kolejnego wniosku o dotacje, który będzie dotyczył wykorzystania technologii badań pacjentów septycznych.

Prezes poinformował, że inwestor branżowy wyraził wstępne zainteresowanie objęciem udziałów w obecnej emisji.

"Obecnie Diagnostyka analizuje efekty operacyjne współpracy. Zaczęliśmy już sprzedaż naszych produktów - pierwszych testów panelowych w jej sieci od października. Na I kw. 2020 roku zaplanowaliśmy sprzedaż mikrobioty jelitowej" - wyjaśnił prezes.

genXone oferuje usługi sekwencjonowania kwasów nukleinowych w oparciu o innowacyjną technologię sekwencjonowania nanoporowego tzw. Next-Generation Sequencing (NGS) trzeciej generacji.

"Nie jesteśmy właścicielem technologii sekwencjonowania, ale tworzymy aplikacje, by móc ją stosować. Właścicielem jest Oxford Nanopore Technologies (ONT). To rewolucja cyfrowa w badaniach genetycznych. Żeby technologia była możliwa do stosowania przez zwykłych ludzi muszą być na nią dostępne aplikacje. Chcemy uwolnić rynek badań genetycznych - bez konieczności wysyłania próbek do laboratorium" - powiedział prezes.

"Nasza oferta jest promowana przez ONT, jesteśmy jednym z 29 akredytowanych partnerów i pierwszym w Polsce. Drugi obszar działalności to diagnostyka medyczna, panelowe badanie infekcji" - dodał.

Prezes wskazał, że klucz do rozwoju technologii tkwi w bioinformatyce i ten zespół jest w genXone najprężniejszy.

"To, co nas dziś wyróżnia to 3-letnie doświadczenie w technologii, która póki co jeszcze raczkuje na świecie, a ma ogromne przewagi. Mamy zaawansowane prace nad projektem nowej marki Nanobiome. Ciągle nie wiemy jak prawidłowo powinna wyglądać mikroflora człowieka. My możemy nie tylko zidentyfikować bakterie, ale też opisać jak są zbudowane, co produkują, żyjąc w naszych jelitach" - wskazał Kaszuba.

Spółka podała, że globalny rynek badań wykonywanych metodą NGS (ang. Next Generation Sequencing), według danych MarketsAndMarkets w 2014 r. wart był 2,5 mld USD. W 2020 r. osiągnąć ma poziom 8,7 mld USD przy 23-proc. rocznym tempie wzrostu. Znaczenie sekwencjonowania genomowego stale rośnie, a nowoczesne metody wspomnianej technologii pozwalają na zwiększenie efektywności prowadzonych badań i znaczące obniżenie kosztów.

genXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. genXone jest pierwszym partnerem handlowym Oxford Nanopore Technologies (ONT) w Polsce, który został oficjalnie certyfikowany do świadczenia usług sekwencjonowania. W 2018 r. spółka utworzyła własne Laboratorium Genetyki Molekularnej genXone S.A., które w połowie 2019 r. uzyskało status NZOZ i może świadczyć działalność leczniczą. Firma zatrudnia wybitnych specjalistów z dziedziny biologii molekularnej i medycznej, biotechnologii oraz bioinformatyki.

