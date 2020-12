genXone powraca do projektu Nanobiome

Projekt zakłada stworzenie charakterystyki drobnoustrojów zasiedlających jelita zdrowych Polaków oraz próbę ustalenia ich norm wynikowych. Takie dane w przyszłości mogą pozwolić na ocenę czy istnieje "podstawowy - zdrowy - wzorcowy" mikrobiom jelitowy i jak należy dbać o jego kondycję. Nanobiome jest przepustką do dalszego rozwoju badań skoncentrowanych na wpływie mikrobiomu jelitowego na zdrowie, podano.

"Nasz profil biznesowy skutecznie dostosowaliśmy do realiów rynku, dzięki czemu z jednej strony już od marca uczestniczymy w wykonywaniu testów na koronawirusa, a z drugiej wznowiliśmy prace przy projekcie Nanobiome. Wierzymy, że w przyszłości projekt ten stanie się fundamentem dla precyzyjnego definiowania przyczyn szeregu chorób i schorzeń Polaków. Mamy ogromną satysfakcję, że nasze tegoroczne plany zostały z powodzeniem zrealizowane" - powiedział prezes genXone dr Michał Kaszuba, cytowany w komunikacie.

Pod koniec października br. genXone podjął decyzję o czasowym zaprzestaniu prowadzenia działalności diagnostycznej w obszarach innych niż diagnostyka infekcji oddechowych. Spółka podała wówczas, że decyzja zarządu podyktowana jest koniecznością wykorzystanie całej dostępnej przepustowości laboratorium oraz delegowania wszystkich pracowników Laboratorium Diagnostyki Molekularnej do wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 i innych infekcji oddechowych, z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Obecnie firma pracuje nad dalszą rozbudową bazy danych oraz udoskonaleniu i uzupełnieniu raportów wynikowych. Kolejnym krokiem będzie sumaryczna ocena wyników, która pozwoli spojrzeć na temat mikrobiomu jelitowego w szerokiej perspektywie, a w przyszłości nawet analogiczna analiza składu mikrobioty jelitowej przy wybranych jednostkach chorobowych. Specjaliści z genXone korzystają z badawczej metody Whole Metagenome Sequencing w technologii nanoporowej, co pozwala na bardzo precyzyjną identyfikację poszczególnych gatunków bakterii. Zastosowana metodologia daje możliwości dalszego rozwoju projektu o obszary obejmujące przewidywanie genów i szlaków metabolicznych, a więc potencjału biologicznego konkretnych bakterii. Przełoży się to na unikatowy sposób wnioskowania o stanie mikrobioty i przemianach w niej zachodzących, podano także.