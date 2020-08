GenXone: Zakończyła się ewaluacja nowego testu na SARS-CoV-2

Jak wskazano, najnowszy test charakteryzuje się znacząco szerszym zakresem diagnostycznym (17 wirusów oddechowych + SARS CoV2), wyższą czułością w przypadku koronawirusa ze względu na obniżony limit detekcji ze 100 do 50 kopii RNA oraz identyfikację zestawu 4 genów charakterystycznych dla SARS-CoV-2 zamiast dotychczasowo identyfikowanych 3 genów.

"Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży, co nastąpi na początku września br. Zakup testu, który nie będzie refundowany przez NFZ, możliwy będzie wyłącznie prywatnie, za pośrednictwem dystrybutorów" - czytamy w komunikacie.

GenXone podał, że zakończenie ewaluacji oznacza jednocześnie, że zakończono realizację umowy zawartej 4 lipca 2020 r. ze spółką Seegene Inc. z siedzibą w Seulu.

"Kluczową wartością zarówno dla emitenta, jak i Seegene Inc., jest poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających szerszą i bardziej kompleksową diagnostykę infekcji oddechowych u ludzi"- zaznaczono.

Spółka Seegene Inc. z siedzibą w Seulu jest producentem odczynników, materiałów oraz urządzeń wykorzystywanych w diagnostyce molekularnej, a jej akcje, od 2010 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Seulu (KOSDAQ). Działania Seegene Inc. skupiają się na rozwijaniu nowych, innowacyjnych technologii i produktów. Zrealizowana umowa umożliwiła GenXone dołączenie do współpracy w rozwijaniu nowoczesnych globalnych rozwiązań w zakresie diagnostyki i identyfikacji chorób zakaźnych, w tym COVID-19.