GetBack miał 1 022,84 mln zł straty netto, 566,47 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii grupy kapitałowej GetBack S.A. Nieodpowiedzialne decyzje zarządu, który kierował grupą do kwietnia 2018 roku doprowadziły GetBack S.A. do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Grupa stanęła na krawędzi bankructwa, której towarzyszyła utrata wiarygodności, co dodatkowo znacząco utrudniło prowadzenie skutecznej działalności windykacyjnej. W tej sytuacji istniały w zasadzie dwa scenariusze działania: upadłość lub ryzykowna próba przeprowadzenie złożonego postępowania restrukturyzacyjnego. Misję doprowadzenia do skutku scenariusza ratowania GetBack S.A. powierzono nowemu zarządowi. Nowy zarząd niezwłocznie podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego umożliwiającego wypracowanie możliwie najkorzystniejszych propozycji układowych dla wierzycieli" - napisała p.o. prezesa Magdalena Nawłoka, w liście załączonym do raportu.