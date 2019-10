GetBack złożył pozew o zapłatę przez Lartiq TFI kwoty 49,2 mln zł z odsetkami

"Dochodzona przez emitenta kwota to równowartość kwoty uiszczonej przez emitenta na rzecz Lartiq, na podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między emitentem a Lartiq. W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu br. fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.