Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

"Emitent zawarł umowę sprzedaży udziału z kupującymi, która to umowa poddana została prawu rosyjskiemu (lokalna umowa sprzedaży)" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z lokalną umową sprzedaży, emitent przeniósł na kupujących udział w zamian za cenę wynoszącą łącznie 2 933 400 000 RUB (co stanowi równowartość 159 870 300 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2020 r.). Przeniesienie własności udziału na kupujących będzie skuteczne z chwilą rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej. Zapłata ceny za udział odbyła się za pośrednictwem akredytyw otwartych przez kupujących, a wypłata ceny na rzecz emitenta nastąpi po rejestracji przeniesienia własności udziału we właściwym rejestrze" - czytamy dalej w komunikacie.