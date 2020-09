Getin Holding miał 6,11 mln zł zysku netto, 19,9 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

"Wynik segmentu Ukraina znalazł się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów rezerw o 44% oraz spadek przychodów operacyjnych o 7,5% (w UAH) w ujęciu rocznym. Mimo tych wyzwań, półroczny zysk segmentu netto wyniósł 18,9 mln zł, a poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie. Na koniec czerwca wynosił on 35,2%. W pierwszej połowie roku Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 46,3 mln zł dywidendy" - czytamy dalej.