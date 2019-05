Getin Holding miał 948,3 mln zł straty netto, 25,23 mld zł aktywów w 2018 r.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 64 mln zł, co jest wynikiem sześciokrotnie lepszym niż w 2017 roku, podkreśliła spółka. Głównym determinantem tak dynamicznego wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce, dalsza digitalizacja, rozbudowa sieci sprzedaży do 200 placówek oraz korzystny kurs wymiany.

"Na koniec roku pozytywną kontrybucję do wyniku segmentu odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS, która przedterminowo zwróciła do GH 15,9 mln zł pożyczki zaciągniętej w 2017 roku. Po raz kolejny segment Ukraina odnotował wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej. Na koniec roku portfel kredytowy, w walucie lokalnej, wzrósł o 17,2% r/r. Ponadto grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +94,8%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 33,8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 86,8%" - napisano też w komunikacie.

"Carcade wprowadziło nowe rozwiązania dla klientów, dokonując odświeżenia marki i wprowadzając nową platformę sprzedażową z dostępem online do usług posprzedażowych. Uruchomiono także aplikację mobilną. Umożliwiło to spółce osiągnięcie blisko 9-proc. udziału w rosyjskim rynku leasingowym. W minionym roku wynik prowizyjny wzrósł do poziomu 25,2 mln zł, a odsetkowy do 60,6 mln zł. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu ryzyka w ujęciu rocznym. O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Carcade wypłaciło w 2018 roku na rzecz Getin Holding 10,3 mln zł dywidendy" - czytamy dalej.