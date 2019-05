Getin Holding oczekuje kontynuacji dobrych wyników spółek zagranicznych

"W każdym z krajów sprzyja nam sytuacja ekonomiczna, wszędzie jest co najmniej stabilnie w pozytywnym trendzie. Udało nam się zagraniczne spółki tak zbudować, że działają efektywnie. Co ważne, w tych wynikach nie ma zdarzeń jednorazowych. Na razie we wszystkich krajach sytuacja jest dobra. Wydaje się, że najmniej niespodzianek czeka nas w Rosji i na Białorusi. Jesteśmy chwilę po wyborach na Ukrainie, gospodarka i rynek zareagowały ultraspokojnie, ale trwa tam teraz kryzys parlamentarny. W Rumunii sytuacja polityczna jest dynamiczna, ale gospodarka ma się dość dobrze. Wydaje mi się, że mój względny optymizm ma podstawy" - powiedział Kaczmarek dziennikarzom.