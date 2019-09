Getin Holding oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w spółkach zagranicznych 

Prezes poinformował, że warunki ekonomiczne dla prowadzenia biznesu na wschodzie są w pozytywnym trendzie. Na Ukrainie elementem niepewności są zmiany polityczne. W Rosji holding osiąga dobre wyniki finansowe z wyraźnym trendem wzrostowym - spółka Carcade ma dostęp do finansowania i może stawiać sobie wysokie cele sprzedażowe, jednak konieczna jest poprawa jej efektywności w kolejnych okresach.

"Na Białorusi działamy w dość wymagającym otoczeniu regulacyjnym, ale przyzwyczailiśmy się już do tego. Widzimy, że jak na tak mały bank, nasz bank potrafi być poważnym kontrybutorem do rachunku przepływów. Mamy ok. 20 mln zł dywidend, ale te wypłaty nie naruszyły bazy kapitałowej banku - współczynnik wypłacalności jest powyżej 17%" - powiedział prezes.