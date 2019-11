Getin Noble Bank ma 100 mln zł straty. Mniej pieniędzy z odsetek i prowizji

To już trzynasty kwartał z rzędu, gdy Getin Noble Bank jest na minusie. Co gorsza, straty wcale nie maleją. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniosły niecałe 9 mln zł. Teraz są więc ponad 10-krotnie większe.

Trudno o poprawę statystyk, gdy główne źródło dochodu banku, jakimi są odsetki, kurczy się. Tak przynajmniej wynika z porównania wyniku z tytułu odsetek rok do roku. Spadł z 311 do 263 mln zł. Gorszy jest też wynik z prowizji i opłat, które bank pobiera od klientów. Zmniejszył się z 30 mln zł do niecałych 20 mln zł.