Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

"W ocenie banku , ze względu na negatywny efekt finansowy nieplanowanych zdarzeń niezależnych od banku, jakie miały miejsce w 2018 r. skutkujących również brakiem możliwości uzyskania przez bank dodatnich wyników finansowych w 2019 roku, kolejne działania zmierzające do wypełniania nadzorczych norm kapitałowych wymagają wydłużenia horyzontu Planu Ochrony Kapitału. Ponadto kluczowym elementem realizowanego procesu poprawy adekwatności kapitałowej banku zmierzającym do realizacji celów wyznaczonych w POK, który umożliwi pozyskanie dodatkowego kapitału jest trwałe odzyskanie rentowności" - czytamy w raporcie półrocznym.

Przewidziane w dokumencie Planu Ochrony Kapitału do realizacji w roku 2019 działania (emisje instrumentów zaliczanych do kapitału Tier1 oraz Tier2) nie zostały zrealizowane na dzień sporządzania sprawozdania i wymagają rewizji w szczególności w zakresie wydłużenia horyzontu Planu dla osiągnięcia minimalnych poziomów połączonego bufora, podkreślił bank.

Ponieważ zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego proces restrukturyzacji banku realizowany w oparciu o dotychczasowy APPN nie gwarantuje przeprowadzenia procesu sanacji banku w zakładanych pierwotnie terminach, Komisja Nadzoru Finansowego w kwietniu 2019 roku zobowiązała Getin Noble Bank do opracowania i przekazania do akceptacji Komisji Planu Naprawy, a także aktualizacji POK. Do czasu przygotowania i wdrożenia Planu Naprawy Bank zobowiązany jest do realizacji działań naprawczych realizowanych w ramach Zaktualizowanego Programu Postępowania Naprawczego, wskazano także.