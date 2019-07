GfK: Obroty w handlu detalicznym w Polsce wzrosną nominalnie o 3,9% r/r w 2019

"Większość europejskich konsumentów odczuwa niepewność związaną ze sprzecznymi sygnałami wysyłanymi przez globalny rynek. Z jednej strony sugeruje on niepewność związaną z toczącą się procedurą Brexitu, konfliktami handlowymi i słabszą perspektywą wzrostu na ważnych rynkach eksportowych, jak np. Chiny. Z drugiej strony, konsumentom sprzyjają: solidny rynek pracy, podwyżki płac i umiarkowane ceny ropy naftowej. European Retail Study to unikalne, przekrojowe spojrzenie na kondycję europejskiego handlu, obejmujące porównanie danych dla 27 krajów. Celem badania jest opis sytuacji bieżącej oraz ocena perspektyw dla rozwoju lokalnych europejskich rynków handlowych, szczególnie w odniesieniu do handlu stacjonarnego. Dlatego porównujemy wskaźniki takie jak m.in. siła nabywcza konsumentów, obroty w handlu, podaż powierzchni handlowej oraz jej produktywność czy miejsce wydatków w handlu w ogólnych wydatkach na konsumpcję" - powiedział starszy dyrektor w GfK Przemysław Dwojak, cytowany w komunikacie.