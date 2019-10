GfK: Spadek rynku sprzętu IT spowolnił do 0,5% w I poł. z 5% w całym 2018 r.

"W pierwszej połowie roku 2019 sprzedano blisko 10% mniej urządzeń niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartościowo rynek skurczył się o około 5%. Pomimo utrzymującego się trendu spadkowego w grupie komputerów przenośnych, obserwowane są dwa istotne segmenty, które mogą w przyszłości odwrócić sytuację na rynku. Pierwszy z nich to laptopy ultracienkie, tzw. ultrathin (komputery o grubości poniżej 21 mm). Ten segment urósł ilościowo i wartościowo o ponad 20%, co w rezultacie spowodowało, że obecnie prawie co drugi klient sięga po tego rodzaju urządzenie. W tym segmencie dużo większym zainteresowaniem cieszą się laptopy o przekątnych 15", z kolei sprzedaż mniejszych uległa silnemu wyhamowaniu i szacuje się, że w kolejnych okresach trend będzie nadal spadkowy" - czytamy dalej.

Z kolei w grupie urządzeń magazynujących odnotowano w I poł. br. wzrost o ponad 6% wartościowo i o 20% ilościowo. GfK podkreśla, że sukces ten to głównie zasługa pamięci SSD. W pierwszej połowie 2019 roku odpowiadały one za ponad 50% obrotu. Znaczny spadek cen dysków SSD (o około 30%) i wciąż rosnący popyt zaowocowały blisko 70-proc. wzrostem sprzedaży.

"Wyhamowanie trendu spadkowego na polskim rynku IT może świadczyć o tym, że wchodzi on fazę stabilizacji. Rozwój technologiczny oraz wzrost popytu na bardziej zaawansowane rozwiązania przy jednoczesnym spadku cen podzespołów przyczyniły się do rozwoju sprzedaży komputerów ultracienkich, które do tej pory były głównie adresowane do klientów biznesowych i premium. Podobny trend już teraz obserwujemy w kategorii monitorów komputerowych, gdzie większe przekątne wypierają mniejsze. Większy popyt wśród klientów na zaawansowane produkty o ciekawym wzornictwie daje ogromne możliwości producentom na rozwój całej branży IT i poprawę wyników finansowych" - skomentował client business partner i analityk GfK Maciej Piekarski, cytowany w komunikacie.