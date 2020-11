GH spodziewa się sporego zainteresowania inwestorów aktywami w Rumunii

"Zakładam, że I kwartał to będzie ten moment, w którym możemy oczekiwać odpowiedzi, kiedy i za ile będziemy sprzedawać aktywa rumuńskie" - powiedział Kaczmarek podczas telekonferencji.

"Aktywa są bardzo atrakcyjne. Wydaje się, że możemy spodziewać się sporego zainteresowania" - dodał.

Getin Holding poinformował 10 listopada, że podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Bank w Rumunii i zaangażował jako doradcę do tej transakcji międzynarodowy bank inwestycyjny Rothschild & Co.

W I -III kw. zysk netto Grupy Idea Banku w Rumunii wyniósł 11,3 mln zł i mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był zbliżony do porównywalnego okresu sprzed pandemii. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,6% r/r. Grupa odnotowała również wzrost zarówno portfela kredytowego o 20,3% r/r, jak i leasingowego 8,6% r/r.

"W III kwartale skupiliśmy się na pracy z portfelem, nie przestaliśmy kredytować w czasie COVID-19. Bank się rozpędza jak lokomotywa. W sierpniu, we wrześniu mieliśmy sprzedaż kredytów o ok. 20% wyższą w skali roku. Na razie wygląda na to, że mamy ogromną szansę przejścia przez COVID-19 suchą stopą od strony jakości portfela" - powiedział Kaczmarek.

Prezes podtrzymał, że oczekuje, iż do końca tego roku wyjaśni się kwestia sprzedaży biznesu na Białorusi.

"Prowadzimy tam dalej intensywne działania. Zakładam, że w najbliższych tygodniach - najdalej do końca roku ta kwestia będzie jasna" - dodał.

W ciągu trzech kwartałów zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 10,3 mln zł.

"Wynik finansowy nie do końca koresponduje z tym, co się dzieje na Białorusi. Sytuacja makro jest dotknięta nie tylko pandemią, ale także pełzającą rewolucją. Sektor bankowy ma problemy z płynnością, w zasadzie nikt nie kredytuje. My mamy jednak mocny biznes obrotu walutami. To jest czas, gdy mocno się walutą handluje i na tym mocno zarabiamy. Bank raportuje dodatnie wyniki, nie notujemy podwyższonych kosztów ryzyka" - podkreślił prezes.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 30,9 mln zł.

"Mamy mniejszy popyt kredytowy, ale z drugiej strony wydaje nam się, że już zaabsorbowaliśmy wpływ COVID-19 w zakresie kosztów ryzyka, widzimy normalizację jakości portfela. Wyniki nie są jeszcze reprezentatywne, ale są zapowiedzią tego, że wracamy do normalnego biznesu" - powiedział prezes.

Holding podał, że COVID-19 wpłynął na mniejszą dyscyplinę płatniczą klientów na Ukrainie, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście kosztów rezerw o 31,5%. Wskaźników kosztowych do dochodów (C/I) utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec września wynosił 36,1%.

"Na Ukrainie mamy unikalny model biznesowy. To jest bank, który generuje około 30% marży odsetkowej netto. Koszty ryzyka przy takim modelu są wysokie, ale wskaźnik C/I jest poniżej 40%, co przy tak małym banku jest powodem do zadowolenia" - zaznaczył.

W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 8,9 mln zł. Holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach.

"Na poziomie operacyjnym był to dobry kwartał. Wszystkie rynki są na plusie w core biznesie, bez zdarzeń jednorazowych" - powiedział Kaczmarek.

"Jeśli ekonomicznie znacząco się nie pogorszy, to wydaje się, że mamy powody do ostrożnego optymizmu na IV kwartał i dalej" - podsumował prezes.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące