Ghelamco i Madison IR zakończyły sprzedaż Warsaw Spire na rzecz Immofinanz

Umowa sprzedaży budynku A w kompleksie Warsaw Spire pomiędzy dotychczasowymi właścicielami - Ghelamco i Madison International Realty - a firmą Immofinanz została podpisana. Wysokość wieżowca wraz z iglicami sięga 220 m (49 pięter), a jego powierzchnia biurowa to 65 tys. m2. Obiekt jest w całości wynajęty, wśród jego najemców są m.in.: Goldman Sachs, Samsung, JLL, Mastercard, Shire, The Heart, Daftcode, Panattoni i Ghelamco Poland.

Warsaw Spire to niezwykle atrakcyjna nieruchomość dla inwestorów, podkreślono w materiale. W 2017 roku Ghelamco sfinalizowało transakcję sprzedaży budynku B, w którym mieści się siedziba Frontexu (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej) za kwotę ponad 100 mln euro. Rok później ten sam inwestor zakupił budynek C, również za ok. 100 mln euro. Madison International Real Estate Liquidity Fund VI LP stał się równoprawnym właścicielem wieży Warsaw Spire w kwietniu 2018 roku, kiedy to nabył od Ghelamco 50% udziałów w obiekcie, przypomniano.