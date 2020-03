Gi Group złożyło w trzech krajach wnioski w sprawie przejęcia Work Service

Zgodnie z umową, Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie musiało ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w wysokości co najmniej 66%. Ponadto, zgodnie z umową inwestycyjną, Gi Group zorganizuje lub zapewni zarówno pomostowe (20 mln zł), jak i długoterminowe (190,2 mln zł) finansowanie dla Work Service w celu spłaty zadłużenia spółki oraz restrukturyzacji jej bilansu.