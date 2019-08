Giełda. Jackson Hole w centrum uwagi inwestorów

Sympozjum w Jackson Hole stało się sławne po tym, jak w 2011 roku szef amerykańskiego banku centralnego Ben Bernanke ogłosił program o nazwie QE2. Doprowadził w ten sposób do rozpoczęcia fali wzrostowej na giełdzie w USA, która z mniejszymi czy nieco większymi przystankami trwa do dzisiejszego dnia.

Niemniej warto pamiętać o tym, że sporo zmieniło się w przeciągu ostatnich 3 tygodni i dopiero w piątek popołudniu poznamy jakie jest zdanie amerykańskiego szefa banku centralnego na obecną sytuację. Rynek w tym momencie wycenia kolejną obniżkę we wrześniu na 100 proc., co wskazuje na bardzo silne oczekiwania dotyczące nowego trendu w polityce pieniężnej. Czy jednak kolejna obniżka i gołębi Powell to pewność? Można mieć w stosunku do tego stwierdzenia sporo możliwości.