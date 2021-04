Od czerwonych szelek po cyfrową gotówkę. Polska giełda kończy 30 lat

podatnik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

GPW nigdy nie powinna powstać, jest to miejsce do oszukiwania Akcjonariuszy szczególnie mniejszościowych? Służy ciągle tej samej garstce cwaniaków wymieniających między sobą stołki? I dlaczego do tej pory żaden urząd PRLu bis nie zajął się aferami z nią związanymi?