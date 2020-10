Allegro zadebiutowało na giełdzie. Blisko 50 procent zysku na starcie

Nie mogę poją... 20 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

jak to jest że nie mają przez tytle lat godnej siebie konkurencji i praktycznie robią co chcą...Ci co tylko kupują na tym portalu zapewne są zachwyceni, allegro smart itp, rewelacja... ale pogadajcie z tymi co sprzedają, ludzie płacą po kilkadziesiąt tysięcy prowizji miesięcznie (w niektórych kategoriach 10% od ceny sprzedaży!!!) ale uzyskać od nich zwrot prowizji to czasami graniczy z cudem, cholerni monopoliści...