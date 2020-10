giełda Damian Słomski 1 godzinę temu

Allegro debiutuje na giełdzie. Padnie kilka rekordów

Allegro wchodzi na GPW i robi to od razu z przytupem. Przejmuje fotel lidera i może błyskawicznie awansować do giełdowej ekstraklasy. Już w tym roku spółka pokazała wynikami wzrosty. Powtórzy to w notowaniach? Akcje warte 10 mld zł rozeszły się jak świeże bułeczki.

