Allegro w WIG20. To możliwe, ale jest warunek

WIG20 to indeks warszawskiej giełdy, grupujący 20 największych spółek. To ich notowania szczególnie śledzą inwestorzy zagraniczni, w głównej mierze napędzający handel akcjami. Jest szansa, że do tego prestiżowego grona zaraz po debiucie dołączy Allegro.

Allegro planuje wprowadzić swoje akcje na giełdę już 12 października. Zazwyczaj mija trochę czasu zanim spółka zostanie zakwalifikowana do jednego z głównych indeksów. W przypadku Allegro może się to stać już trzeciego dnia sesyjnego po debiucie.

"Decyzja o korekcie nadzwyczajnej podejmowana jest przez administratora (GPW Benchmark) po weryfikacji spełnienia warunków. Do publicznej wiadomości podawana ona jest w komunikacie na 2 dni przed przeprowadzeniem korekty. W przypadku Allegro istnieje potencjalnie możliwość, aby spółka weszła do WIG20 w ramach tzw. fast-track" - powiedziała członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Izabela Olszewska.

Słowa te padły podczas czatu inwestorskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (SII). Olszewska wskazała w nim, że warunkiem włączenia Allegro do WIG20 jest to, by akcje w wolnym obrocie (nieposiadane przez żadnego dużego inwestora) stanowiły co najmniej 5 proc. wartości portfela indeksu.