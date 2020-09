Inwestorzy giełdowi chorzy na punkcie koronawirusa. To szaleństwo może mieć poważne powikłania

Przed pandemią na warszawskiej giełdzie wiało nudą. Wszystko zmieniło się w marcu. Początkowo mieliśmy do czynienia z panicznym wyprzedawaniem akcji w obawie przed kryzysem. Jednak dość szybko inwestorzy zwietrzyli okazję - koronawirus to wielki biznes.

Szaleństwo na akcjach Biomedu

Na prezentację leku błyskawicznie zareagowała giełda i wartość akcji oraz całej firmy w kilka godzin w środę wzrosła o 40 proc. I to nie pierwszy raz. Podobne reakcje były też przy poprzednich komunikatach tego typu.

W sumie od marca cena jednej akcji wzrosła z kilkudziesięciu groszy do ponad 20 zł obecnie. A w międzyczasie przekroczyła nawet 30 zł. Tym samym każdy, kto postawił 1000 zł na akcje Biomedu pół roku temu, teraz miałby na koncie ponad 20 tys. zł.

Jeśli zdarzyłoby się, że zaczynające się badania kliniczne nie potwierdzą skuteczności polskiego leku na koronawirusa, może się to skończyć gwałtownym krachem na akcjach i gigantycznymi stratami dla posiadaczy akcji.

A trzeba zauważyć, że niektórzy eksperci i lekarze są dość sceptycznie nastawieni do "odkrycia" Biomedu. I choć nie negują sensu tego typu terapii, sugerują, że szum wokół tego leku jest mocno przesadzony.

Dr Dzieciątkowski komentuje sukces firmy Biomed Lublin

- Bardzo się cieszę, ze Polakom się udało, ale muszę to powiedzieć: to nie jest żaden przełom. Terapia z użyciem przeciwciał znana jest od dekad. Pierwsze prace na ten temat pochodziły ze Stanów Zjednoczonych - tak sytuację komentuje dr Tomasz Dzieciątkowski .

Ekspert: to bańka spekulacyjna

- To zupełnie normalne, że jednego dnia akcje tego typu spółek potrafią rosnąć kilkadziesiąt procent - komentuje z kolei sytuację na GPW Paweł Cymcyk, analityk DNA Rynków.

- Giełda przewiduje, co zdarzy się za kwartał, dwa, a nawet kilka lat. Zależy od skali przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma się co dziwić, że wszystkie inicjatywy związane z testami, szczepionkami czy lekami na koronawirusa, których jeszcze nawet fizycznie nie ma, są wręcz euforycznie przyjmowane przez inwestorów - tłumaczy.

Ekspert nie ma wątpliwości, że wokół spółek biotechnologicznych narosła bańka spekulacyjna. Spodziewa się, że skończy się to w wielu przypadkach porażką. Niektóre spółki nie spełnią oczekiwań, nie sprostają konkurencji, a akcje polecą w dół, pogrążając inwestorów.

Cymcyk radzi początkującym inwestorom dużą ostrożność przy tego typu akcjach. Choć może się wydawać, że to teraz "pewniaki", bardzo łatwo się na nich "przejechać". Potencjalnie można kilkukrotnie pomnożyć oszczędności, ale i zostać z jedną trzecią lub połową wcześniej wpłaconych środków.

Na pytanie o to, czy nie lepiej zniechęcać niedoświadczonych graczy giełdowych do tak ryzykownych akcji, wskazuje, że nie - powinni oni na własnej skórze przekonać się, czym jest giełda.

- To dobra okazja na lekcję, że jak się szybko zarabia pieniądze, to równie szybko można je stracić. Nauka na własnych błędach najlepiej kształtuje giełdowych inwestorów - przekonuje Paweł Cymcyk.

Biomed nie jest sam

Stopy zwrotu na akcjach Biomedu rzędu 2-3 tys. procent to dużo? Tak, ale to nie wyjątek. Wystarczy spojrzeć na Mercator Medical. Producent m.in. jednorazowych rękawic medycznych osiąga rekordowe wyniki finansowe i zyskał na giełdzie w tym roku już blisko 7 tys. proc.

Jedna zapowiedź wystarczyła, by wartość spółki w krótką chwilę wzrosła o jedną czwartą. W zasadzie od marca notowania jej akcji raz szybują w górę, a raz pikują. Wahają się w przedziale od 20 do 40 zł, co oznacza, że w krótkim czasie można było albo zyskać 100 proc., albo stracić połowę oszczędności.