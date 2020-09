Biomed-Lublin pokazał swój lek na koronawirusa. "Zabija COVID-19!"

Inwestorzy podbijają wartość akcji spółki licząc na wielki sukces pierwszego na świecie leku na koronawirusa, jak szumnie o swoim projekcie mówią przedstawiciele Biomedu. Co ważne, nie tylko mówią, ale i zaprezentowali właśnie, jak wygląda ampułka z preparatem wytworzonym na bazie osocza ludzi, którzy pokonali COVID-19.

Spółka prezentuje lek

Lubelska spółka biotechnologiczna ogłosiła sukces po zakończeniu pierwszego etapu produkcji polskiego leku na COVID-19. Podkreśla, że wstępne badania potwierdzają jego skuteczność. Teraz trafi on do badań klinicznych.

W środę rozpoczęto też proces rozlewu preparatu do ampułek. Celem jest co najmniej 3 tys. ampułek leku z osocza ozdrowieńców . Jak wygląda jedna z nich? Pokazał ją podczas specjalnej prezentacji dr Grzegorz Czelej, który jest jednym z inicjatorów projektu.

- Mamy lek, polski lek na COVID-19, który działa. Ponieważ lek powstał dzięki ofiarności polskich ozdrowieńców, to Polacy będą go otrzymywali jako pierwsi - zapowiada dr Czelej.

- Leczenie COVID-19 osoczem ozdrowieńców zaakceptowały już WHO, FDA i polskie Ministerstwo Zdrowia. Naukowcy z całego świata donoszą o skuteczności osoczoterapii w leczeniu COVID-19. Bezpieczeństwo leków z osocza jest udowodnione kilkudziesięcioletnią praktyką, co potwierdzają eksperci - przekonuje.

Producent polskiego leku na koronawirusa apeluje o osocze. "Potrzebujmy dawców, którzy świeżo przeszli chorobę"

Zaapelował przy okazji do stosownych organów o wydanie decyzji o dopuszczeniu tego leku na koronawirusa w "trybie epidemicznym".

Po czynnościach dopuszczających lek do niekomercyjnych badań klinicznych kolejnymi etapami projektu będą badania, prowadzone pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomasiewicza z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

Po potwierdzeniu skuteczności terapii i określeniu dawki terapeutycznej, lek będzie mógł wejść w fazę rejestracji, która zgodnie ze standardowymi przepisami jest niezbędna do dopuszczenia do sprzedaży. Jak wskazuje Biomed-Lublin, cała procedura może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy.