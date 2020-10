Rating Polski stabilny, ale przeciętny. Europa wyraźnie podzielona na pół

W ostatnich tygodniach Polska znalazła się pod lupą trzech największych na świecie agencji ratingowych: S&P, Moody's i Fitch. Oceniają one różne aspekty - od prowadzonej polityki rządu po wskaźniki gospodarcze - by na tej podstawie wskazać inwestorom z całego świata czy jesteśmy wiarygodnym państwem w kontekście pożyczania nam pieniędzy.

Rząd ukrywa zadłużenie? Minister: wszystko raportujemy do KE

Warto podkreślić, że nie było to standardem w przypadku innych krajów europejskich. W kilkunastu z nich agencje decydowały się na obniżenie perspektyw, np. do negatywnej. A to swego rodzaju żółta kartka, ostrzegająca, że kolejnym krokiem może być cięcie ratingu. Z takim działaniem mieliśmy do czynienia od marca w przypadku choćby Francji, Belgii czy Rumunii.